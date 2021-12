Clizia Incorvaia | “Ancora positive al Covid Sarà un Capodanno anomalo”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver contratto il-19 e aver fronteggiato la fase acuta della malattia,e la figlia Nina (avuta dall’ex marito Francesco Sarcina), oggi, aspettavano l’esito del tampone. La bambina e la sua mamma risultanocome specificato dall’influencer, qualche ora fa, su Instagram, attraverso delle brevi Stories: Purtroppo siamoun. Tutti distanziati a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza. Pochi giorni fa, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ aveva raccontato ai propri followers, sui social, quanto il Coronavirus abbia influito negativamente sulla sua ...