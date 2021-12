Civitavecchia | il Covid “cancella” la Befana | annullati gli eventi all’aperto del 6 gennaio

Leggi su ilfaroonline

"A differenza da quanto era stato programmato per allietare i civitavecchiesi nel giorno della, tutte le iniziative previste in piazza o luoghisaranno annullate allo scopo di evitare assembramenti, in ottemperanza a quanto disciplinato dalle ultime disposizioni in materia di prevenzione. Pertanto gli spettacoli previsti il 62022 – 'Le Befane Gambelunghe' a cura dell'Associazione il Circo Verde, l'esibizione della Banda musicale 'Ponchielli' e quella della Banda musicale 'Puccini' – non potranno purtroppo avere luogo. Lo fa sapere, in una nota, l'Amministrazione comunale.