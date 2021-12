Cina irritata da Elon Musk | si litiga per lo Spazio

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La stazione spaziale cinese di Tiangong è stata costretta a prendere il controllo preventivo, per evitare le collisioni durante due incontri ravviti con i satelliti Starlink di SpaceX. Ladenuncia. Gli utenti cinesi del web hanno criticato il miliardario, dopo che Pechino ha affermato che la sua stazione spaziale ha intrapreso un’azione evasiva per evitare di colpire due dei suoi satelliti SpaceX.controper scontro evitato nello– curiosauro.itLacontroLaè moltocon il miliardarioper essere stata costretta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cina irritata

Scienzenotizie.it

... identificato per la prima volta a Wuhan in, era rappresentato dalla febbre, seguita da tosse ... uniti a dolori muscolari, seguiti da golae tosse secca. Inoltre, a differenza delle ......e in nove mesi sono stati approvati vaccini efficaci negli Stati Uniti e in Europa (anche ine ...con la nostra società globalizzata e il nostro stile di vita. È un'inclinazione umana, un ...I satelliti di StarLink fanno irritare il governo cinese. In un documento inviato alle Nazioni Unite, la Cina ha ricordato agli USA la necessità di rispettare il trattato sullo Spazio dopo che due sat ...«Il governo cinese ha dovuto abbassare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi per salvaguardare la propria sovranità e gli standard di base delle relazioni internazionali», ha affermato il dicaster ...