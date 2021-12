Cieli sereni, aria molto calda in montagna, nebbia in pianura (Di venerdì 31 dicembre 2021) A Bergamo chiudiamo l’anno sotto un cielo… ce lo dirà Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione garantirà dunque alcuni giorni di tempo soleggiato in montagna con temperature molto superiori alle medie, mentre in pianura assisteremo a nebbie persistenti e forti inversioni termiche. Venerdì 31 dicembre 2021 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi con al più passaggio di lievi velature, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggio sole sui rilievi e sull’alta pianura, persistenza di nebbie sulla media e bassa ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) A Bergamo chiudiamo l’anno sotto un cielo… ce lo dirà Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso diin quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione garantirà dunque alcuni giorni di tempo soleggiato incon temperaturesuperiori alle medie, mentre inassisteremo a nebbie persistenti e forti inversioni termiche. Venerdì 31 dicembre 2021 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi con al più passaggio di lievi velature, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggio sole sui rilievi e sull’alta, persistenza di nebbie sulla media e bassa ...

Ultime Notizie dalla rete : Cieli sereni Meteo, il 2021 saluta con il sole. E il nuovo anno inizia con le nuvole previsioni Genova. Al mattino della nuvolosità bassa inizierà ad interessare le coste del ponente, cieli sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio nubi basse in progressiva estensione all'intera fascia costiera, cieli pressoché sereni altrove.

Meteo Roma del 30 - 12 - 2021 ore 19:15 meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile prevalenza di cieli sereni con il Bimby basso in pianura padana al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo come giuria densamente su Liguria e pianura padana in serata si rinnovano condizioni di tempo ...

Cieli sereni, aria molto calda in montagna, nebbia in pianura BergamoNews Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 31 dicembre La situazione meteo in città. A Palermo cielo poco nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 16 °C, la minima di 11 °C. Soffieranno ...

Previsioni meteo 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno con l’anticiclone africano, nebbia e caldo Le previsioni meteo del 31 dicembre indicano che trascorreremo le ultime ore dell’anno con l’anticiclone africano, tra caldo anomalo per il periodo, sole su gran parte d’Italia ma anche nebbie e fosch ...

