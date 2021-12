Chiara Ferragni, il desiderio di cambiare tra caschetto e capelli naturali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando si avvicina Capodanno, abbiamo un desiderio inspiegabile di cambiamenti: è sempre stato così, per tutte, in particolare per noi donne, che cediamo al fascino del rinnovo. Ed è così anche per le vip, come Chiara Ferragni: sul suo feed Instagram, ha condiviso delle foto particolari, ripercorrendo i look del passato, tra caschetto e capelli naturali. Proprio come noi, anche la Ferragni vorrebbe modificare look in previsione del nuovo anno, che porta con sé il vento del cambiamento, come nella famosa canzone degli Scorpions. Chiara Ferragni coi capelli naturali: quel rosso sbarazzino Noi donne amiamo tingere i capelli. Quanti colori abbiamo provato, prima di capire quale fosse ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando si avvicina Capodanno, abbiamo uninspiegabile di cambiamenti: è sempre stato così, per tutte, in particolare per noi donne, che cediamo al fascino del rinnovo. Ed è così anche per le vip, come: sul suo feed Instagram, ha condiviso delle foto particolari, ripercorrendo i look del passato, tra. Proprio come noi, anche lavorrebbe modificare look in previsione del nuovo anno, che porta con sé il vento del cambiamento, come nella famosa canzone degli Scorpions.coi: quel rosso sbarazzino Noi donne amiamo tingere i. Quanti colori abbiamo provato, prima di capire quale fosse ...

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - Santuz15 : RT @BillyZanne: Quando ho chiesto a Dio di avere le stesse cose di Chiara Ferragni e Fedez intendevo i soldi e la fama, non il Covid e la q… - carla_greco : Chiara Ferragni, dopo questa quarantena chissà che vacanze che ti farai. Ti voglio bene, portami con te. -