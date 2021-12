Chiara Ferragni copre il seno con una mano, ma non basta. Spettacolo vietato ai minori – FOTO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un post di Chiara Ferragni che fa sognare i fan, ecco la ripresa definitiva. L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha spiazzato tutti i suoi follower con uno scatto a luci rosse… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un post diche fa sognare i fan, ecco la ripresa definitiva. L’imprenditrice digitaleha spiazzato tutti i suoi follower con uno scatto a luci rosse… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - m0scowine : RT @BillyZanne: Quando ho chiesto a Dio di avere le stesse cose di Chiara Ferragni e Fedez intendevo i soldi e la fama, non il Covid e la q… - aimhcanyonmoon : RT @thedoctorIies: chiara ferragni voce del popolo -