"Chiamatemi sindaco. Anche se sono una donna"

In un paese del Piacentino il consiglio comunale boccia la proposta di declinare al femminile i ruoli istituzionali. E lei esulta Articolo ". Anche se sono una donna"Come preferiscoa sindaca. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l'esigenza di ...In un paese del Piacentino il consiglio comunale boccia la proposta di declinare al femminile i ruoli istituzionali. E lei esulta ...È risultato positivo al Covid anche il figlio del sindaco di Liberi, Antonio Diana. A renderlo noto, è stato il primo cittadino ...