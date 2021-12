Chi sono i cugini di Dybala? Uno è famosissimo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paulo Dybala è il giocatore con più qualità della Juventus; andiamo a scoprire chi sono i cugini del numero dieci bianconero. Dybala (Lapresse)La Juventus, il prossimo sei gennaio, tornerà in campo per affrontare il Napoli nella prima giornata del girone di ritorno. Match fondamentale per entrambe le squadre con i bianconeri pronti a riprendere il cammino da dove avevano finito; una vittoria permetterebbe a Bonucci e compagni di avvicinare ulteriormente il terzo posto, occupato proprio dai partenopei e distante attualmente cinque punti. Discorso totalmente diverso per i ragazzi di Spalletti, in uno dei momenti più difficili della stagione; tra assenze e positivi, il Napoli si presenterà allo Stadium, in una partita da vincere per non perdere ulteriore terreno dal vetta, con gli uomini contati. Se il tecnico partenopeo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pauloè il giocatore con più qualità della Juventus; andiamo a scoprire chidel numero dieci bianconero.(Lapresse)La Juventus, il prossimo sei gennaio, tornerà in campo per affrontare il Napoli nella prima giornata del girone di ritorno. Match fondamentale per entrambe le squadre con i bianconeri pronti a riprendere il cammino da dove avevano finito; una vittoria permetterebbe a Bonucci e compagni di avvicinare ulteriormente il terzo posto, occupato proprio dai partenopei e distante attualmente cinque punti. Discorso totalmente diverso per i ragazzi di Spalletti, in uno dei momenti più difficili della stagione; tra assenze e positivi, il Napoli si presenterà allo Stadium, in una partita da vincere per non perdere ulteriore terreno dal vetta, con gli uomini contati. Se il tecnico partenopeo ...

Advertising

ladyonorato : Non basterà bannare chi dice la verità. La verità si fa strada in mille modi, comunque. Sono i colpi di coda di un… - Ruffino_Lorenzo : Dieci giorni fa il Corriere ha pubblicato questa previsione su Omicron. Per ieri erano previsti meno di 30 mila cas… - borghi_claudio : @sbonaccini Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no p… - GioPa169 : @forumJuventus Lewandowski e Haaland sono altra cosa ok. Ma chi sputa su Morata un gran intenditore di calcio non è… - mayoraltitolare : @FabrizioRomano Barcellona e le altre due chi sono? Voglio parlare solo di squadre con giocatori in attività. Grazie -