Chi sono e cosa fanno i figli di Meryl Streep? L’incredibile somiglianza

Meryl Streep è di nuovo sulla cresta dell'onda grazie alla sua eccellente interpretazione della presidentessa degli Stati Uniti nel film "Don't Look Up", da pochi giorni al cinema e su Netflix. L'attrice è una vera e propria "regina cinematografica", come l'ha definita Leonardo Di Caprio, che recita con lei nel film diretto da Adam McKay. Ventuno candidature all'Oscar e tre statuette conquistate, Meryl Streep è un personaggio di cui si conosce tutto a livello professionale ma forse si sa qualcosa in meno sul piano privato. Ad esempio, non tutti sanno che Meryl Streep è sposata da 43 anni con Don Gummer e ha quattro figli: si tratta di Henry, nato nel 1979, Mamie, nata nel 1983, Grace, nata nel 1986 e Louisa nel 1991.

