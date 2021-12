Chi sarà baciato dalla buona sorte? Dove sosterà Giove, il pianeta del successo? Ecco le previsioni per il 2022, segno per segno. Buona fortuna a tutti! (Di sabato 1 gennaio 2022) “The Northern Stellar Hemisphere of Antiquity”, da “Harmonia Macrocosmica” (1660) di Andreas Cellarius (foto Getty Images). Fuori fa freddo. Arrivano alla spicciolata. L’Ariete finge indifferenza ma non smette di fumare, tale la fretta di sapere. Il Toro è assorto al cellulare, i Gemelli si rincorrono per le scale, il Cancro si ferma sulla porta poi all’improvviso chiede al Leone: “Mi vuoi bene?”. Il Leone fa cenno di sì con la testa mentre pensa “Che son venuto a fare?”. La Vergine tossisce emozionata e va incontro alla Bilancia molto galante con la Luna in Sagittario, già vestita per il Capodanno. sarà lei a inaugurare gennaio con il bagliore dell’esordio nello sguardo. Saturno, pianeta del rigore, è in Acquario accanto a Giove, pianeta promotore del benessere, appena entrato nel ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 gennaio 2022) “The Northern Stellar Hemisphere of Antiquity”, da “Harmonia Macrocosmica” (1660) di Andreas Cellarius (foto Getty Images). Fuori fa freddo. Arrivano alla spicciolata. L’Ariete finge indifferenza ma non smette di fumare, tale la fretta di sapere. Il Toro è assorto al cellulare, i Gemelli si rincorrono per le scale, il Cancro si ferma sulla porta poi all’improvviso chiede al Leone: “Mi vuoi bene?”. Il Leone fa cenno di sì con la testa mentre pensa “Che son venuto a fare?”. La Vergine tossisce emozionata e va incontro alla Bilancia molto galante con la Luna in Sagittario, già vestita per il Capodanno.lei a inaugurare gennaio con il bagliore dell’esordio nello sguardo. Saturno,del rigore, è in Acquario accanto apromotore del benessere, appena entrato nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella: il testo integrale ... con politiche di sostegno a chi era stato colpito dalla frenata dell'economia e della società e ... Sarà ancora lungo e non privo di difficoltà. Ma le condizioni economiche del Paese hanno visto un ...

Mattarella, le reazioni da Letta a Di Maio e Salvini: 'Grazie per autorevolezza, forza e coraggio' ... e apprezziamo le parole del Presidente nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di ... Nostro arduo compito - aggiunge - sarà essere responsabili nello scegliere un successore alla sua ...

Totonomi Quirinale/ Elezione Presidente della Repubblica: chi sarà? Draghi o... Il Sussidiario.net ... con politiche di sostegno aera stato colpito dalla frenata dell'economia e della società e ...ancora lungo e non privo di difficoltà. Ma le condizioni economiche del Paese hanno visto un ...... e apprezziamo le parole del Presidente nei confronti disi è assunto la responsabilità di ... Nostro arduo compito - aggiunge -essere responsabili nello scegliere un successore alla sua ...