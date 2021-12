Chi sale e chi scende Le pagelle del 2021 di Ocone

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche quest’anno, un po’ per gioco e un po’ per riandare con la mente a momenti cruciali dell’anno trascorso, provo a dare i voti ai protagonisti di quello che uno di loro chiamò “teatrino della politica”. Il giudizio è strettamente attinente all’ambito politico (strategia e tattica) e non tiene conto, nella misura in cui ciò è possibile, delle idee portate avanti da ognuno di essi. Inutile dire che è strettamente personale e frutto anche in qualche misura delle idiosincrasie di chi scrive SILVIO BERLUSCONI: 8 Quando tutti lo davano ormai sulla via del tramonto (politico ovviamente), con un colpo d’ala ha riconquistato il centro della scena. Con la sua più o meno avventata candidatura alla presidenza della Repubblica ha di fatto bloccato non solo il centrodestra, come si dice, ma l’intero sistema politico italiano. Con un non improbabile colpo di scena finale che potrebbe portarlo ad ...