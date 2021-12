Chi era Paolo Calissano, l'attore di origini nobili diventato famoso per 'Vivere' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è morto nel suo appartamento a Roma . Aveva 54 anni, era nato il 18 febbraio 1967 a Genova. Paolo era il minore di due fratelli appartenenti a una famiglia di alto rango ligure . Il ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021)è morto nel suo appartamento a Roma . Aveva 54 anni, era nato il 18 febbraio 1967 a Genova.era il minore di due fratelli appartenenti a una famiglia di alto rango ligure . Il ...

Advertising

borghi_claudio : @sbonaccini Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no p… - marattin : dovuto rispettare il principio “a chi meno guadagna, maggiore vantaggio pro-capite in euro” avremmo dovuto destinar… - Giorgiolaporta : Con i tamponi ai vaccinati ecco che viene fuori la verità di chi diffonde il virus. Tutte queste persone sono state… - mickyCREE : @singlesisolamai E non si può dire stia fingendo perché se li osservo di notte non puoi essere finto pure mentre do… - PMessali : #Governo. #M5S. #Pd. #Sinistra. #Fdi. #Lega. #Fi. #ItaliaViva. Nonostante che gran parte della popolazione sia vacc… -