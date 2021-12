Chelsea vs Liverpool: curiosità e statistiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver perso quattro partite consecutive in Premier League contro il Liverpool tra il 2019 e il 2020, il Chelsea è imbattuto nelle ultime due contro i Reds (1V, 1N), anche se entrambe le sfide sono state ad Anfield. Il Liverpool ha vinto le ultime due trasferte di Premier League contro il Chelsea: solo una squadra ne ha vinte tre consecutive allo Stamford Bridge nella competizione, il Blackburn Rovers tra il 1993-94 e il 1995-96. La squadra in trasferta ha vinto solo il 12.5% dei primi 32 incontri in Premier League tra Chelsea e Liverpool (4V, 7N, 21P). Da allora, la squadra ospite ha vinto il 41% delle 27 partite tra le due squadre (11V, 8N, 8P). Il Liverpool non ha vinto alcuna delle tre partite di Premier League disputate a Londra in questa stagione (2N, 1P), con ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo aver perso quattro partite consecutive in Premier League contro iltra il 2019 e il 2020, ilè imbattuto nelle ultime due contro i Reds (1V, 1N), anche se entrambe le sfide sono state ad Anfield. Ilha vinto le ultime due trasferte di Premier League contro il: solo una squadra ne ha vinte tre consecutive allo Stamford Bridge nella competizione, il Blackburn Rovers tra il 1993-94 e il 1995-96. La squadra in trasferta ha vinto solo il 12.5% dei primi 32 incontri in Premier League tra(4V, 7N, 21P). Da allora, la squadra ospite ha vinto il 41% delle 27 partite tra le due squadre (11V, 8N, 8P). Ilnon ha vinto alcuna delle tre partite di Premier League disputate a Londra in questa stagione (2N, 1P), con ...

