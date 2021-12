Chelsea, Tuchel su Lukaku: “Sue parole non mi sono piaciute, non ci serve rumore” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le parole di Romelu Lukaku su un possibile ritorno all’Inter non sono piaciute al tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, che ha replicato in maniera piuttosto piccata. “Le sue parole hanno creato un rumore di cui non avevamo bisogno, è ovvio che non mi sia piaciuto quello che ha detto – ha affermato l’allenatore dei Blues – Ma non vogliamo che ci sia più di quanto detto, a volte le frasi vengono tagliate ed estrapolate per fare dei titoli. Non mi sembra che Lukaku qui sia infelice, lo vedo da come lavora ogni giorno. sono sorpeso, ci prenderemo del tempo per capire.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ledi Romelusu un possibile ritorno all’Inter nonal tecnico delThomas, che ha replicato in maniera piuttosto piccata. “Le suehanno creato undi cui non avevamo bisogno, è ovvio che non mi sia piaciuto quello che ha detto – ha affermato l’allenatore dei Blues – Ma non vogliamo che ci sia più di quanto detto, a volte le frasi vengono tagliate ed estrapolate per fare dei titoli. Non mi sembra chequi sia infelice, lo vedo da come lavora ogni giorno.sorpeso, ci prenderemo del tempo per capire.” SportFace.

