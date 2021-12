Chelsea | Tuchel risponde a Lukaku | “Cosa c’è dietro? Ne discuteremo in privato”

Advertising

DiMarzio : #Chelsea | Lo sfogo dell'attaccante belga - SkySport : #Tuchel sulle parole di #Lukaku e l'#Inter: 'Non mi sono piaciute' #SkySport #Chelsea - lusignolodikiev : Nuova intervista di Lukaku: “Voglio scusarmi con i tifosi del Chelsea e con Tuchel per le dichiarazioni di ieri. N… - luwi_i_am : RT @SkySport: #Tuchel sulle parole di #Lukaku e l'#Inter: 'Non mi sono piaciute' #SkySport #Chelsea - CORNERNEWS24 : #Calcio - Chelsea: Tuchel risponde a Lukaku 'crea problemi' 'Discuteremo della cosa tra di noi e non davanti a telecamere' -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Tuchel

Il tecnico delha commentato le dichiarazioni del belga: 'Bisogna capire cosa c'è dietro, sono sorpreso: non lo vedo infelice. Scatenano voci di cui non avevamo bisogno. Se sei un giocatore importante devi ...Evidentemente le cose alnon sono andate esattamente come si aspettava, ma per ora non c'è ...e i 16 di ingaggio allietano le giornate di Lukaku che non è centrale nei piani di. 'Ho l'...Milano, 31 dicembre 2021 - Non si è fatta attendere la risposta di Thomas Tuchel alle dichiarazioni di Romelu Lukaku ... "Non mi sono piaciute le sue parole, è ovvio - il commento del tecnico del ...Le sue dichiarazioni al momento non sono utili alla squadra". Il manager del Chelsea, Thomas Tuchel, in occasione della conferenza stampa in vista della gara contro il Liverpool si è soffermato ...