Che segreto nascondono Gianmaria ed Alessandro? Soleil lo sa! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alessandro Basciano non ha preso bene la nomination di lunedì, ma durante la puntata il pubblico è stato colpito dalla reazione contro Gianmaria Antinolfi. L’ex tentatore di Uomini e Donne si era scagliato duramente contro il playboy campano, dandogli del falso perché l’aveva nominato, lui dal canto suo aveva risposto affermando che non avevano un rapporto, ma solo la sera prima avevano iniziato a parlare. Ma in realtà c’è dell’altro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Soleil scopre perché Alessandro si è arrabbiato con Gianmaria Soleil Sorge grazie ad Eva Grimaldi scopre perché lunedì scorso Alessandro si è tanto arrabbiato con Gianmaria. Una ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 dicembre 2021)Basciano non ha preso bene la nomination di lunedì, ma durante la puntata il pubblico è stato colpito dalla reazione controAntinolfi. L’ex tentatore di Uomini e Donne si era scagliato duramente contro il playboy campano, dandogli del falso perché l’aveva nominato, lui dal canto suo aveva risposto affermando che non avevano un rapporto, ma solo la sera prima avevano iniziato a parlare. Ma in realtà c’è dell’altro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)scopre perchési è arrabbiato conSorge grazie ad Eva Grimaldi scopre perché lunedì scorsosi è tanto arrabbiato con. Una ...

Advertising

RetwittL : RT @narcisi_rita: #CapodannoASalaLettura Buon anno a tutte le cose!.. Buon anno a tutte le rose che l'inverno prepara in segreto. Buon… - narcisi_rita : #CapodannoASalaLettura Buon anno a tutte le cose!.. Buon anno a tutte le rose che l'inverno prepara in segreto… - emmazanni : Il segreto di #Draghi sono i leccaculo che lo incensano!!! Non ha governato un ca@@o, figuriamoci la pandemia!… - Dida_ti : RT @DavLucia: “Lui è un segreto,che i sogni… non sanno mantenere” L.Mule’ #31dicembre #BuonAnno - ChiamatemiI : Non ci sarà mai o non sarà mai applicata una moratoria sugli esperimenti genici che hanno portato a questo. E se pr… -