Che giorno è la Befana, storia dell'Epifania e della festa che chiude il Natale (Di venerdì 31 dicembre 2021) . E’ la solennità cristiana nella quale la Chiesa celebra la manifestazione di Cristo al mondo, ovvero la visita... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 dicembre 2021) . E’ la solennità cristiana nella quale la Chiesa celebra la manizione di Cristo al mondo, ovvero la visita...

Advertising

borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - borghi_claudio : @mgmaglie Meno male che ha risolto l'emergenza covid. Non ci fosse stato lui ci sarebbero stati più di 100mila cont… - Giorgiolaporta : Non smetto di pensare che i #tamponi siano anche una tassa sul lavoro, sui trasporti e sul tempo libero. Un milione… - giv3nchydress : MTV è da almeno 3 anni che dedica la bio a rihanna, aggiornandola più o meno ogni giorno NUN MOLLA’ NTV NUN MOLLA - vogliadicazz0 : non io che non vedovo l’ora arrivasse sto giorno solo per sfondarmi d’alcol vaffanculo covid ???? -