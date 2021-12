Che fine ha fatto il Letta di Science Po? Prospettive e giravolte con vista Quirinale

(Di venerdì 31 dicembre 2021)2021: il segretario del Pd Enrico, interto da Repubblica, dice la frase che già da giorni gli viene attribuita, ed è una frase che per alcuni assume i contorni del film horror e per altri della provocazione.sta chela scandisce: “Il capo dello stato va eletto a larghissima maggioranza, una forzatura da una parte o dall'altra farebbe cadere il governo”. “Draghi va comunque tutelato per il bene del paese”, aggiunge il segretario del Pd, unche insiste sull'obbligo vaccinale ma soprattutto sul “no” a Silvio Berlusconi candidato al Colle. Ed è anche un, quello di2021, pronto a difendere senza indugio la linea seguita in questo quasi-anno al vertice del Pd: un po' ha nostalgia degli anni passati a insegnare a ...

"Se diventiamo il partito del potere, noi moriamo", diceva qualche mese fa da neo segretario del Pd. Oggi invece invoca la tutela del premier Draghi "per il bene del paese". Speranze, preoccupazioni e ...