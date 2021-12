Cessione Salernitana, quattro acquirenti versano la caparra per salvare il club (Di venerdì 31 dicembre 2021) Svolta nella Cessione della Salernitana, oggi quattro acquirenti avrebbero versato la caparra per acquisire la società campana Potrebbe esserci una svolta nella Cessione della Salernitana in queste ore. Come riportato da SportMediaset, diversi acquirenti avrebbero versato la caparra per cercare di salvare il club. Basta la caparra per avere poi i 45 giorni successivi per completare l’acquisizione, ma serve che il tutto venga accettato dalla Figc. Le offerte arrivate sono quelle della cordata cui fa parte il notaio Orlando e quella dell’imprenditore Iervolino. Poi, più distaccate, ce ne sarebbero altre due: la cordata con a capo Agnello e un fondo americano. In queste ore dovrà essere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Svolta nelladella, oggiavrebbero versato laper acquisire la società campana Potrebbe esserci una svolta nelladellain queste ore. Come riportato da SportMediaset, diversiavrebbero versato laper cercare diil. Basta laper avere poi i 45 giorni successivi per completare l’acquisizione, ma serve che il tutto venga accettato dalla Figc. Le offerte arrivate sono quelle della cordata cui fa parte il notaio Orlando e quella dell’imprenditore Iervolino. Poi, più distaccate, ce ne sarebbero altre due: la cordata con a capo Agnello e un fondo americano. In queste ore dovrà essere ...

Advertising

CalcioNews24 : Svolta nella cessione della #Salernitana ?? - zazoomblog : Salernitana cessione vicina: quattro offerte per il club una ritenuta già congrua e vincolante - #Salernitana… - marinabeccuti : Salernitana, ore decisive per la cessione: quattro offerte sul piatto - Torinogranatait : Salernitana, ore decisive per la cessione: quattro offerte sul piatto - sportface2016 : #Salernitana, cessione vicina: quattro offerte per il club, salgono le chance di evitare l'esclusione in extremis -