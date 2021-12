Cenone, vongole a prezzi record nel Napoletano: 50 euro al chilo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCosti record per le vongole del Cenone di Capodanno a Napoli e provincia. Tra i 45 ed i 50 euro al chilo la quotazione nelle pescherie affollate fino all’ultimo. Molti hanno ripiegato sui più economici lupini, a 10 euro al chilo. Per il resto si oscilla tra i 20 euro dei polipi ed i 25-30 del ‘capitone’. Tra i più venduti anche spigole, orate, calamari. Il rincaro dei prezzi rispetto allo scorso anno è stato giustificato da diversi esercenti con l’aumento delle materie prime, come l’energia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCostiper ledeldi Capodanno a Napoli e provincia. Tra i 45 ed i 50alla quotazione nelle pescherie affollate fino all’ultimo. Molti hanno ripiegato sui più economici lupini, a 10al. Per il resto si oscilla tra i 20dei polipi ed i 25-30 del ‘capitone’. Tra i più venduti anche spigole, orate, calamari. Il rincaro deirispetto allo scorso anno è stato giustificato da diversi esercenti con l’aumento delle materie prime, come l’energia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Cenone, vongole a prezzi record nel Napoletano: 50 euro al chilo ** - italiaregia : RT @roxyemme: @italiaregia Ita, in periodo di cenone (calciomercato) le vongole escono fuori a gogò! Ti conosco, ti seguo, ti stimo e so pe… - roxyemme : @italiaregia Ita, in periodo di cenone (calciomercato) le vongole escono fuori a gogò! Ti conosco, ti seguo, ti sti… - sicilianicreati : 25 primi di pesce e frutti di mare per il Cenone di Capodanno: pasta con le vongole, ricette con i frutti di mare,… - Renzo_1527 : @insopportabile A Roma (Centro vero): 24 dicembre cenone a base di pesce la tradizione vorrebbe: Antipasti; Insal… -