Ceferin | no al Mondiale ogni due anni Ecco perché

Advertising

sportli26181512 : Uefa, Ceferin dice no al Mondiale ogni 2 anni: 'Cannibalizza' VIDEO: Il presidente della Uefa, Ceferin dice no ai M… - zazoomblog : VIDEO UEFA Ceferin contro il Mondiale ogni due anni: “Cattiva idea ci opporremo” - #VIDEO #Ceferin #contro… - Mediagol : VIDEO UEFA, Ceferin contro il Mondiale ogni due anni: “Cattiva idea, ci opporremo” - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Ceferin: 'Siamo ancora ottimisti e pensiamo che andrà tutto bene. L'anno scorso c'era una situazione peggiore, perché non… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: SUL MONDIALE OGNI 2ANNI ESPLODE LA GUERRA INFANTINO-CEFERIN- IL RUOLO DEL SUDAMERICA E DEGLI ARABI -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Mondiale

Il numero uno della UEFAprende posizione sulla proposta delbiennale della FIFA. Le sue motivazioniCommenta per primo Il presidente della Uefa,dice no ai Mondiali ogni due anni: 'Cannibalizza lo sport'.Commenta per primo Il presidente della Uefa, Ceferin dice no ai Mondiali ogni due anni: 'Cannibalizza lo ... ... Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico.Ha tirato dalla sua parte Alejandro Dominguez, il presidente della Conmebol, la confederazione sudamericana, fino a due anni fa sodale di Infantino di Guido De Carolis. Il Mondiale biennale è l’ultimo ...