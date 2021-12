“C’è di mezzo Pier Silvio Berlusconi”. Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione bomba dai corridoi della tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’addio a Mediaset era arrivato improvviso dopo 25 anni di onorato servizio di voci, poi, su Alessia Marcuzzi ne erano girate tante ma niente di concreto. Tanto che la conduttrice da un anno è ferma ai box, impegnata nella sua azienda di borse in attesa di rientrare in tv dalla porta principale. A dire che con Mediaset era finita era stata lei con un post sulla sua pagina Instagram diventato virale dopo pochissimi minuti e il conseguente fiume di commenti. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me – scrive Alessia Marcuzzi -. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’addio a Mediaset era arrivato improvviso dopo 25 anni di onorato servizio di voci, poi, sune erano girate tante ma niente di concreto. Tanto che la conduttrice da un anno è ferma ai box, impegnata nella sua azienda di borse in attesa di rientrare in tv dalla porta principale. A dire che con Mediaset era finita era stata lei con un post sulla sua pagina Instagram diventato virale dopo pochissimi minuti e il conseguente fiume di commenti. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me – scrive-. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare ...

