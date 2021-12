Casi Covid oggi in Italia | nuovo record Bollettino del 31 dicembre e dati delle Regioni

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - TgLa7 : ??#Covid: 126.888 nuovi casi e 156 morti ?? - GiovaQuez : Tempo raddoppio già inferiore alla settimana. Così al 10 di gennaio arriviamo con oltre 250 mila casi #Covid - zazoomblog : Covid oggi 144.243 casi e 155 morti: il bollettino del 31 dicembre 2021 - #Covid #144.243 #morti: #bollettino - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Italia +++ I nuovi casi nel Bel Paese #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Casi Covid

L'incidenza deidi- 19 in Italia è "in netta crescita". L'indice di trasmissibilità Rt "si mantiene sopra la soglia di 1", a 1,22 quello calcolato sui sintomatici e 1,11 quello ...Sono 144.243 idiindividuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155, mentre ieri erano state 156. Sono 1.224.025 i tamponi ...Ministero Salute, il 2021 si chiude con altro record di nuovi contagi. Oltre 1.200.000 i tamponi processati - picenotime.it - IT ...Registrato in Israele il primo caso di “Flurona”, in estrema sintesi infezione da Covid più influenza. Il nome infatti è l’unione delle parole “flu” (influenza in inglese) e “rona” (da coronavirus). C ...