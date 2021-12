Caro bollette | Salvini | “Draghi convochi tavolo nazionale con imprese e leader partiti”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) – “Chiediamo formalmente un, anzi una ‘cabina di regia’ come dicono adesso, sul temaluce e gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e”. Lo dice Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... "Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una 'cabina di regia' come dicono adesso - osserva il leader del Carroccio - sul temaluce e gas; una mazzata da 1.000 euro a ...'Bene fa Salvini a insistere sull'emergenza dele a chiedere un tavolo per affrontare la questione'. Lo sostiene il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, precisando che 'da mesi abbiamo sollevato il problema e come ...Roma, 31 dic (Adnkronos) – “Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una ‘cabina di regia’ come dicono adesso, sul tema caro-bollette luce e gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 mi ...Uffici a lavoro anche nelle festività. Russo: «Ho chiesto immediata verifica aliquote». CROSIA (CS) – Venerdì, 31 Dicembre 2021 – Tassa sui ...