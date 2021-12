Caro bollette, Salvini: “Draghi convochi tavolo nazionale con imprese e leader partiti” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una ‘cabina di regia’ come dicono adesso, sul tema Caro-bollette luce e gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e imprese”. Lo dice Matteo Salvini. “Insieme all’emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità, i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno bloccato e impoverito l’Italia. Chiedo al Presidente Draghi di convocare anche imprese e segretari di partito, famiglie e attività produttive non aspettano”, aggiunge il leader della Lega. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Chiediamo formalmente un, anzi una ‘cabina di regia’ come dicono adesso, sul temaluce e gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e”. Lo dice Matteo. “Insieme all’emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità, i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno bloccato e impoverito l’Italia. Chiedo al Presidentedi convocare anchee segretari di partito, famiglie e attività produttive non aspettano”, aggiunge ildella Lega. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

lucianonobili : Approvata la legge di bilancio 2022. Taglio delle tasse, neutralizzazione caro bollette, occupazione femminile, bon… - matteosalvinimi : Chiediamo formalmente un tavolo nazionale, anzi una “cabina di regia” come dicono adesso, sul tema caro-bollette lu… - Azione_it : Siamo favorevoli alla #LeggediBilancio che prevede il passaggio a Quota102 e dà una risposta immediata al caro boll… - NardoneVadim : RT @FaccioTommaso: Un giorno ci spiegheranno come han fatto a dire NO ad un contributo di solidarieta' di €270 per chi non ce la fa a far f… - gilbertobella71 : RT @Noiconsalvini: GOVERNO, SALVINI: “INSIEME AL COVID LA VERA EMERGENZA SONO LE BOLLETTE, DRAGHI APRA UN TAVOLO CON IMPRESE E LEADER DI PA… -