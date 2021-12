Caro bollette, la stangata è peggio del previsto: +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic – Il 2022 si apre con il Caro bollette dell’energia: dal primo gennaio infatti scattano i nuovi aumenti record che per il primo trimestre saranno del +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. Una stangata peggio del previsto per i consumatori e per le aziende. Dal canto suo, il governo ha messo sul piatto altri 3,8 miliardi in legge di Bilancio. Ma i fondi non bastano ad evitare che la mazzata. Caro bollette: stangata record per elettricità e gas Il Caro energia fa tremare molti settori produttivi, con centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio. L’esecutivo Draghi si sta già preparando a rafforzare ulteriormente le misure. Gli aumenti per il primo trimestre 2022 decisi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic – Il 2022 si apre con ildell’energia: dal primo gennaio infatti scattano i nuovi aumenti record che per il primo trimestre saranno delpere +41,8% per il gas. Unadelper i consumatori e per le aziende. Dal canto suo, il governo ha messo sul piatto altri 3,8 miliardi in legge di Bilancio. Ma i fondi non bastano ad evitare che la mazzata.record per elettricità e gas Ilenergia fa tremare molti settori produttivi, con centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio. L’esecutivo Draghi si sta già preparando a rafforzare ulteriormente le misure. Gli aumenti per il primo trimestre 2022 decisi ...

Advertising

lucianonobili : Approvata la legge di bilancio 2022. Taglio delle tasse, neutralizzazione caro bollette, occupazione femminile, bon… - Antonio_Tajani : Con il caro bollette (+55% luce,+41,8% gas) rischiamo conseguenze drammatiche. I più poveri non riescono a pagare l… - Azione_it : Siamo favorevoli alla #LeggediBilancio che prevede il passaggio a Quota102 e dà una risposta immediata al caro boll… - Emanuele1960 : RT @Antonio_Tajani: Con il caro bollette (+55% luce,+41,8% gas) rischiamo conseguenze drammatiche. I più poveri non riescono a pagare le ut… - IlPrimatoN : Le misure tampone non bastano, servono interventi strutturali -