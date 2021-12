Cari da record sulle bollette | la nota dell' Arera | ' Da gennaio +55% per la luce | +41 | 8% per il gas'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L'ha reso noto che dal 1l'aumentoa bolletta'elettricità per la famiglia tipo con un contratto nel mercato tutelato sarà del, mentre per quella del gas del +41,8%. Aumenti ...

Advertising

Frankf1842 : RT @BubuCc3: Numeri da record mai visti a causa del #Covid_19. 78313 nuovi casi, 202 decessi, tasso di positività 7,6%. @GiuseppeConteIT lo… - Aisha64417632 : RT @BubuCc3: Numeri da record mai visti a causa del #Covid_19. 78313 nuovi casi, 202 decessi, tasso di positività 7,6%. @GiuseppeConteIT lo… - ereike05 : Record di casi positivi, quarantene, feste lontane dai propri cari: la quarta ondata rischia di causare anche depr… - Marotta14Mauro : RT @BubuCc3: Numeri da record mai visti a causa del #Covid_19. 78313 nuovi casi, 202 decessi, tasso di positività 7,6%. @GiuseppeConteIT lo… - michele_genchi : RT @BubuCc3: Numeri da record mai visti a causa del #Covid_19. 78313 nuovi casi, 202 decessi, tasso di positività 7,6%. @GiuseppeConteIT lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari record

Globalist.it

... reti e ambiente rappresentano un massacro per le tasche di famiglie e imprese, e portano la stangata totale per le tasche dei consumatori a raggiungere la cifradi + 1.119 euro a famiglia ...TOSCANA "di ca si positivi, quarantene, feste lontane dai propri: la quarta ondata della pandemia rischia di causare anche depressione, perdita della fiducia nella scienza e di speranza per il ...Senza l'intervento del governo la "maggiorazione sarebbe stata del 65% e del 59,2%", a causa degli incrementi record delle materie prime. Il Codacons: "Un massacro per le famiglie e per le imprese" ...Cari lettori, un grande, sincero augurio di un anno sereno, a cominciare da quei 60mila piemontesi confinati in casa dalla quarantena.