Advertising

fisco24_info : Carburanti, listini fermi nell'ultimo giorno dell'anno: Listini fermi in quest'ultimo giorno dell'anno per la rete… -

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti listini

Adnkronos

Ma penso anche ai, all'energia elettrica, al legname, al Pvc, ora anche al calcestruzzo. ... Cioè? Vogliamo che analizzino i prezzi alla base dei loroper adeguarli all'inflazione ...... la crescita dei costi petroliferi, che ha fatto schizzare in alto le quotazioni deicon ... c'è la distribuzione , refrattaria a raccogliere le richieste delle imprese di ritoccare i...Il Piano Aria e Clima prevedeva l’installazione di connettori in tutti gli impianti, ma per il tribunale è "irragionevole far gravare sugli esercenti il costo, economico e sociale, della transizione a ...L’episodio accade nella zona di Massa Carrara, la Guardia di Finanza ha scoperto il ‘trucchetto’ praticato dai benzinai per attrarre gli automobilisti.