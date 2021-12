Capodanno, perchè mangiare le lenticchie a mezzanotte? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra i grandi classici del menù di Capodanno non possono mancare le lenticchie accompagnata dal cotechino che allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno, insieme ai calici di bollicine campeggiano sulle nostre tavole. Un piatto ad alto contenuto proteico che nel corso dei secoli è diventato un punto fermo della tradizione natalizia culinaria italiana: l’origine è da ricercarsi ai tempi dell’antica Roma quando il legume già diffuso. Si pensa che le lenticchie siano tra i primi legumi coltivati dall’uomo. Testimonianze archeologiche relative alla grotta di Franchthi in Grecia dimostrano che venisse mangiata tra il 13.000 e l’11.000 a.C. È stata una delle prime colture domesticate e il suo consumo viene attestato nell’episodio biblico di Esaù, nella Genesi. I legume è coltivato in tutto il mondo: tra i grandi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra i grandi classici del menù dinon possono mancare leaccompagnata dal cotechino che allo scoccare delladel nuovo anno, insieme ai calici di bollicine campeggiano sulle nostre tavole. Un piatto ad alto contenuto proteico che nel corso dei secoli è diventato un punto fermo della tradizione natalizia culinaria italiana: l’origine è da ricercarsi ai tempi dell’antica Roma quando il legume già diffuso. Si pensa che lesiano tra i primi legumi coltivati dall’uomo. Testimonianze archeologiche relative alla grotta di Franchthi in Grecia dimostrano che venisse mangiata tra il 13.000 e l’11.000 a.C. È stata una delle prime colture domesticate e il suo consumo viene attestato nell’episodio biblico di Esaù, nella Genesi. I legume è coltivato in tutto il mondo: tra i grandi ...

Advertising

CremoniniCesare : Lo scrivo tutti gli anni oggi, :) perché mi regala un sorriso. “Non si ingrassa da Natale a capodanno, ma da capo… - ilariastilinsk1 : Bella pe me che passerò stasera e il capodanno guardando Dynasty perché sono a casa in quarantena con il Covid ???? - sparamiintesta : inizierò il 2022 ubriacx perchè chi beve a capodanno - FaustoSori : @sbonaccini A Bonaccì. Ma te metti a guerreggià a capodanno? Lassa perde che li no-vaxe te fanno nero. Questi n'un… - autoctoNO_it : RT @flayawa: I contagi aumentano perché i vaccinati corrono a farsi il tampone per festeggiare il capodanno. A gente così possono fare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno perchè NOTTE DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE/ Non solo usanze: anche riti propiziatori... (aggiornamento di Davide Giancristofaro) NOTTE DI CAPODANNO, USANZE E TRADIZIONI Oggi, giorno di San Silvestro, è la notte di Capodanno che cade in questo venerdì 31 dicembre 2021. Una ricorrenza ...

TAMPONI A CAPODANNO DOVE E COME FARLI/ Farmacie o drive in? Nuovi centri in Lombardia Dove fare il tampone a Capodanno: farmacie o drive in? Nei giorni che hanno preceduto il Capodanno c'è stata la corsa al tampone in farmacia o ai drive in delle Asl . Chi decide di recarsi in ...

Covid: Sileri, 'sarà ultimo Capodanno col virus, festeggiare in pochi e vaccinati' latinaoggi.eu (aggiornamento di Davide Giancristofaro) NOTTE DI, USANZE E TRADIZIONI Oggi, giorno di San Silvestro, è la notte diche cade in questo venerdì 31 dicembre 2021. Una ricorrenza ...Dove fare il tampone a: farmacie o drive in? Nei giorni che hanno preceduto ilc'è stata la corsa al tampone in farmacia o ai drive in delle Asl . Chi decide di recarsi in ...