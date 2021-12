Capodanno nel mondo: in diretta la mezzanotte in Thailandia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un 31 dicembre all'insegna del canto in Nord Corea. Solo un momento della maratona di feste nel mondo in cui oggi vi porta il sito di Repubblica Leggi su lastampa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un 31 dicembre all'insegna del canto in Nord Corea. Solo un momento della maratona di feste nelin cui oggi vi porta il sito di Repubblica

Advertising

teatrolafenice : ?? Sotto questo cielo, comincia ora lo spettacolo del Concerto di Capodanno. Domani alle 12:20 saremo in diretta su… - Anpasnazionale : ...siamo già abbastanza provati dal 2021 #zerobotti a capodanno: non fateci fare altri BOTTI. Questa notte tant?… - fanpage : Vi ricordate il capodanno dello scorso anno, quando pensavamo che nel 2021 sarebbe andato tutto bene? Se oggi va me… - Vale22046 : RT @mauriziocresce6: Non tutti saranno in casa a festeggiare questa sera, molti sono impegnati nel lavoro per farci passare un tranquillo C… - marti1696 : RT @parenellatasca: quest’anno a capodanno cenone con il botto nel senso che mi sparo un colpo in testa -