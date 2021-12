Capodanno in Musica su Canale 5, gli ospiti di Federica Panicucci: chi non ci sarà causa Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Capodanno in Tv non vedrà schierata in prima linea solo la Rai ma anche la rete ammiraglia di Casa Mediaset con il suo Capodanno in Musica, condotto su Canale 5 da Federica Panicucci. Questa sera, venerdì 31 dicembre, proprio al termine dell’atteso discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prenderà il via la lunga... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilin Tv non vedrà schierata in prima linea solo la Rai ma anche la rete ammiraglia di Casa Mediaset con il suoin, condotto su5 da. Questa sera, venerdì 31 dicembre, proprio al termine dell’atteso discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prenderà il via la lunga... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

teatrolafenice : ?? Solo per voi, voi, voi un pezzettino dalle prove del Concerto di Capodanno. 'Chi del gitano i giorni abbella? La… - rtl1025 : ?? RTL 102.5 è pronta a celebrare l’ultimo dell’anno con “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5! L’appuntamento è… - teatrolafenice : ?? Un altro pezzettino solo per voi dal Concerto di Capodanno che stiamo provando: un battito dalla Sinfonia 'Dal nu… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Torna con il pubblico in presenza il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, già 'sold out' e… - rubricadimarghe : RT @therealengie: Al posto “Capodanno in musica” di Federica Panicucci, é possibile mandare in onda il capodanno del #GFVIP dell’anno scors… -