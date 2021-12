Capodanno in Musica in onda stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Andrà in onda stasera, su Canale 5, Capodanno in Musica, condotta da Federica Panicucci dal teatro Petruzzelli di Bari, alle ore 21. Diversi artisti, a causa del Covid-19, hanno dato forfait. E’ il caso di Al Bano, Pio e Amedo, fino a Andrea Damante e Michele Zarrillo, tutti risultati positivi al Coronavirus. Al loro posto Ermal Meta, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Andrà in, su5,in, condotta da Federica Panicucci dal teatro Petruzzelli di Bari, alle ore 21. Diversi artisti, a causa del Covid-19, hanno dato forfait. E’ il caso di Al Bano, Pio e Amedo, fino a Andrea Damante e Michele Zarrillo, tutti risultati positivi al Coronavirus. Al loro posto Ermal Meta, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - teatrolafenice : ?? Solo per voi, voi, voi un pezzettino dalle prove del Concerto di Capodanno. 'Chi del gitano i giorni abbella? La… - teatrolafenice : ?? Un altro pezzettino solo per voi dal Concerto di Capodanno che stiamo provando: un battito dalla Sinfonia 'Dal nu… - teatrolafenice : RT @teatrolafenice: ?? “Je veux vivre dans le rêve” da 'Romeo et Juliette' di Gounod, canta @PrettyYende. Fabio Luisi dirige la nostra Orche… - dario_noschese : RT @EDCittadiRoma: ?? Festeggia il #capodanno2022 con le migliori canzoni europee selezionate proprio dall'UE ?????? ?? Ascolta la playlist e au… -