Capodanno in musica: Federica Panicucci e l'evento di Canale 5. Tutti gli ospiti e i cantanti della serata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Federica Panicucci è pronta a condurre le 4 ore di show organizzate da Canale5 per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022, con la speranza che si ritorni ad una sempre più attesa normalità. Nonostante la corsa ad ostacoli del Capodanno in musica che prima ha subito il cambio di location e poi ha dovuto rinunciare alla presenza di Al Bano per la sua positività al Covid19, l'evento si terrà e farà compagnia al pubblico della rete con un cast ricco di cantanti pronti ad esibirsi durante la serata. L'appuntamento è per le ore 21:00 circa quando in onda in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari si terrà uno spettacolo unico e tutto in musica.

