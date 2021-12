Capodanno in musica 2022: la location del concerto di fine anno su Canale 5 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Capodanno in musica 2022 location: dove si trova, qual è, Bari, Teatro Petruzzelli Qual è la location del Capodanno in musica 2022, lo spettacolo di fine anno in onda questa sera – 31 dicembre 2021 – su Canale 5? Ve lo diciamo subito: si tratta della splendida location del Teatro Petruzzelli di Bari. Alla conduzione Federica Panicucci. A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Dopo la pausa dello scorso ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021)in: dove si trova, qual è, Bari, Teatro Petruzzelli Qual è ladelin, lo spettacolo diin onda questa sera – 31 dicembre 2021 – su5? Ve lo diciamo subito: si tratta della splendidadel Teatro Petruzzelli di Bari. Alla conduzione Federica Panicucci. A partire dalle 21.00 si avvicendersul palco musicisti e grandi interpreti che hfatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hdominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Dopo la pausa dello scorso ...

