Capodanno, i volontari nei canili: "Insieme a tanti animali abbandonati al 'liberi tutti' post lockdown" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mai si è adottato tanto durante il lockdown, mai si è abbandonato tanto al 'liberi tutti'. Il 2021 è stato un anno di emozioni forti e di dolori altrettanto profondi per i canili d'Italia. Presi d'assalto da chi cercava un compagno e una giustificazione per uscire da casa durante la stretta per l'emergenza pandemica e di nuovo invasi da padroni pentiti, stanchi, inadatti, ormai legittimati a uscire da soli. Il Capodanno sarà per migliaia di cani dietro alle sbarre una notte Insieme a volontari e associazioni che riempiono come possono il vuoto lasciato da padroni spesso senza cuore. "Siamo e saremo qui anche in questo giorno di festa, come in tutti gli altri giorni dell'anno – racconta all'Adnkronos Valentina, volontaria del rifugio 'Code Felici' a ...

