Capodanno | controlli dei Nas nelle pasticcerie Abruzzo | riscontate varie carenze igieniche

Capodanno, controlli dei Nas nelle pasticcerie Abruzzo, riscontrate varie carenze igieniche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pescara - Ispezioni dei Carabinieri del Nas di Pescara, in vista del Capodanno, in diverse imprese alimentari di tutto l'Abruzzo. In particolare, sono state sottoposte a controllo panetterie, pasticcerie e pescherie sia in attività di vicinato sia nella grande distribuzione organizzata. A Pescara nel corso dei controlli in aree mercatali, i Nas hanno rilevato carenze nelle procedure di autocontrollo e rintracciabilità adottate per prodotti ittici e inadeguatezze nel protocollo anticovid. In provincia di Teramo, l'attività di una pasticceria è stata sospesa dall'autorità competente per le gravi carenze igienico sanitarie rilevate e per le inadeguatezze gestionali di materia di autocontrollo aziendale. In ulteriori due pasticcerie sono state contestate ...

