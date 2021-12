Capodanno a Ladispoli | divieto di ‘botti’… ma ad orario | consentiti a ridosso della mezzanotte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Aildi “botti di” va a fascia oraria, come i parcheggi. Una via di mezzo per cercare di accontentare da una parte chi vuole festeggiare e dall’altra chi vuole tutelare gli animali che, con l’assordante frastuono dei fuochi d’artificio e dei petardi, rischia di morire per la paura o investito da un’automobile dopo essere fuggito per lo spavento. Gli animali, infatti, recepiscono il rumore dei “botti” in maniera molto diversa da come lo sentiamo noi e ne vengono terrorizzati. Senza contare, poi, i vari incidenti e infortuni che avvengono agli esseri umani. Leggi anche: Nettuno, niente botti di: ‘Proteggiamo i nostri animali’ L’ordinanza del sindaco Grando: bottidalle 23:30 alle 00:30 Per questo in molti Comuni, come a Roma, sono stati vietati. A ...