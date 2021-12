Capodanno 2022, meteo: gigante africano per tutte le feste, poi arriva il freddo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Capodanno 2022 con l’alta pressione. Il gigante africano che in queste ore ha invaso l’Italia, la proteggerà per gran parte delle feste natalizie. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLmeteo.it comunica che “la stasi atmosferica garantita dall’anticiclone avrà due caratteristiche opposte sul nostro Paese. Se al Centro-Sud e sulle Alpi saranno il bel tempo con il sole e il clima primaverile a essere i protagonisti dei prossimi giorni, sulle zone pianeggianti del Nord (localmente anche in Toscana) saranno le nebbie e le nubi basse (cielo coperto) a caratterizzare le prossime giornate. Questi due aspetti della stessa medaglia avranno delle ripercussioni anche sulle temperature. Dove ci sarà il sole i valori termici di giorno potranno addirittura superare localmente i 20°C, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021)con l’alta pressione. Ilche in queste ore ha invaso l’Italia, la proteggerà per gran parte dellenatalizie. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it comunica che “la stasi atmosferica garantita dall’anticiclone avrà due caratteristiche opposte sul nostro Paese. Se al Centro-Sud e sulle Alpi saranno il bel tempo con il sole e il clima primaverile a essere i protagonisti dei prossimi giorni, sulle zone pianeggianti del Nord (localmente anche in Toscana) saranno le nebbie e le nubi basse (cielo coperto) a caratterizzare le prossime giornate. Questi due aspetti della stessa medaglia avranno delle ripercussioni anche sulle temperature. Dove ci sarà il sole i valori termici di giorno potranno addirittura superare localmente i 20°C, ...

