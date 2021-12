Capodanno 2022 | la cicogna di San Silvestro volerà su 10 città

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 31 dicembre 2021), nonostante i bagliori dei fuochi d’artificio, le cicogne si leveranno in volo nella notte di San. E si vedranno sfrecciare particolarmente affaccendate soprattutto nel cielo sopra dieciitaliane, da Genova a Trapani. Complice il meteo. A tracciare le rotte più battute dai nuovi bebè che si metteranno in viaggio mentre il 2021 lascia il posto alè il pediatra Italo Farnetani. “Secondo studi consolidati di cui mi occupo da molti anni – spiega all’Adnkronos Salute – le temperature ideali per concepire, adatte per lei e per lui, sono le minime della notte intorno ai 12 gradi centigradi. Queste temperature sono ideali per la mobilità e la sopravvivenza degli spermatozoi. Mentre l’allungamento delle giornate, come si comincia ad avere dopo il solstizio d’inverno avvenuto ...