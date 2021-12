Capodanno 2022, a Ladispoli botti autorizzati solo 23:30 del 31 dicembre e le 00:30 del 1° gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ladispoli – Fuochi d’artificio e petardi consentiti solo nell’arco temporale compreso tra le 23:30 del 31 dicembre e le 00:30 del 1° gennaio: questo quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco Alessandro Grando. “Mi appello al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza – ha commentato il sindaco Grando – affinché si saluti l’arrivo del nuovo anno senza mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri. A livello nazionale, purtroppo, ogni anno si verificano infortuni di grave entità sia alle persone che agli animali. Il nostro pensiero in questo momento deve andare anche alle persone più deboli e agli effetti negativi che possono causare su di essi i botti di Capodanno. Non dimentichiamo poi gli animali che rischiano di rimanere feriti, o peggio di morire, nel ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021)– Fuochi d’artificio e petardi consentitinell’arco temporale compreso tra le 23:30 del 31e le 00:30 del 1°: questo quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco Alessandro Grando. “Mi appello al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza – ha commentato il sindaco Grando – affinché si saluti l’arrivo del nuovo anno senza mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri. A livello nazionale, purtroppo, ogni anno si verificano infortuni di grave entità sia alle persone che agli animali. Il nostro pensiero in questo momento deve andare anche alle persone più deboli e agli effetti negativi che possono causare su di essi idi. Non dimentichiamo poi gli animali che rischiano di rimanere feriti, o peggio di morire, nel ...

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - enpaonlus : Capodanno 2022, botti vietati a Roma: Gualtieri firma l'ordinanza - fanpage : A Napoli sarà vietato sparare i fuochi d'artificio a Capodanno - marcimarti17 : Ma per caso è mezzanotte e non me ne sono accorta? A Napoli stanno già a spara' da 2 h. E meno male che Manfredi ho… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Come sempre Auckland è la prima rande città a festeggiare il nuovo anno #2022 -