Capodanno 2021, frasi e battute amare in arrivo dai social (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempi duri per i comici. Già, perché la quantità di battutisti che si prodiga in freddure, giochi di parole, acute osservazioni sui social è gigante. E alcuni sono abbastanza bravi. Sulla fine del 2021, ovviamente, quasi tutte le gag sono a tema covid: “Bozza discorso Mattarella: ‘hey questa è la maxi-storia di come la nostra vita è cambiata capovolta e sottosopra sia finita, seduto su due piedi qui con te, ti parlerò di virus e restrizioni di bel air'”, scrive @Tremenoventi. In molti invocano “un passaggio diretto a Sanremo”. “Questa volta Paolo Fox ha ragione quando prevede un 2022 positivo per tutti”, commenta @siriomerenda. “‘Che programmi hai per il 2022?” Intanto arrivarci e da là in poi improvvisiamo’”, il tweet di @Agostino35. “Mi spezza questa cosa che su instagram sono tutti nostalgici e condividono i momenti più belli del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempi duri per i comici. Già, perché la quantità di battutisti che si prodiga in freddure, giochi di parole, acute osservazioni suiè gigante. E alcuni sono abbastanza bravi. Sulla fine del, ovviamente, quasi tutte le gag sono a tema covid: “Bozza discorso Mattarella: ‘hey questa è la maxi-storia di come la nostra vita è cambiata capovolta e sottosopra sia finita, seduto su due piedi qui con te, ti parlerò di virus e restrizioni di bel air'”, scrive @Tremenoventi. In molti invocano “un passaggio diretto a Sanremo”. “Questa volta Paolo Fox ha ragione quando prevede un 2022 positivo per tutti”, commenta @siriomerenda. “‘Che programmi hai per il 2022?” Intanto arrivarci e da là in poi improvvisiamo’”, il tweet di @Agostino35. “Mi spezza questa cosa che su instagram sono tutti nostalgici e condividono i momenti più belli del ...

