Caos quarantene, dopo il silenzio del governo la circolare chiarisce: l’auto-sorveglianza dura 5 giorni, da asintomatici non serve il tampone (Di venerdì 31 dicembre 2021) l’auto-sorveglianza dura solamente 5 giorni e se non emergono sintomi non serve un tampone negativo in uscita. Resta l’obbligo di mascherina Ffp2 per 10 giorni. Per risolvere l’enigma sul funzionamento delle nuove regole sulla quarantena ci è voluta alla fine una circolare del ministero della Salute, che però smentisce quanto era emerso al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto, mai smentito dal premier Mario Draghi o dal governo per più di 24 ore. Un pasticcio, un errore comunicativo che rischia di rendere ancora più incomprensibili agli occhi dei cittadini le norme, già complesse, approvate mercoledì dall’esecutivo. Ma andiamo con ordine. Al termine del Cdm, il governo ha pubblicato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021)solamente 5e se non emergono sintomi nonunnegativo in uscita. Resta l’obbligo di mascherina Ffp2 per 10. Per risolvere l’enigma sul funzionamento delle nuove regole sulla quarantena ci è voluta alla fine unadel ministero della Salute, che però smentisce quanto era emerso al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto, mai smentito dal premier Mario Draghi o dalper più di 24 ore. Un pasticcio, un errore comunicativo che rischia di rendere ancora più incomprensibili agli occhi dei cittadini le norme, già complesse, approvate mercoledì dall’esecutivo. Ma andiamo con ordine. Al termine del Cdm, ilha pubblicato un ...

