Campania, fine anno bollente e caldo record: previsioni fino all'Epifania (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sarà un fine anno bollente questo del 2021. Temperature record fino a 20 gradi in Campania. L'ondata di caldo anomalo che ha travolto il Sud Italia proseguirà fino a inizio 2022. Colpa di una massa d'aria calda proveniente dal Sahara e dall'Atlantico meridionale, rinforzata da un promontorio anticiclonico sub-tropicale. Una congiuntura di fattori climatici del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania fine Capodanno, Coldiretti: lenticchie portafortuna in 8 tavole su 10 Stefano di Sessano (Abruzzo), di Valle agricola (Campania), di Onano, Rascino e Ventotene (Lazio), ...la Coldiretti - è con ben 6 milioni di chili di cotechino e zampone consumati proprio a fine anno ...

Un anno di politica. Dalle Terme alle elezioni I vertici dell'azienda hanno incontrato il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio ... No anche da Fratelli d'Italia ma è Michele Sarno a scrivere la parola fine: la candidatura al consiglio ...

Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli e in Campania nel weekend di Capodanno Napoli da Vivere Meteo: dopo Capodanno cede l'anticiclone africano e torna la pioggia, ecco dove Dopo l'anticiclone africano torna la pioggia. ANTICICLONE IN RITIRATA CON LE PRIME DEBOLI PIOGGE - L'area di alta pressione di matrice africana che ci accompagnerà nel nuovo anno ...

Capodanno: Napoli, i musei aperti dal MANN alle Catacombe Capodanno al museo, dal MANN al Tesoro di San Gennaro, dalle Catacombe alla Chiesa di Santa Luciella, magari per chiedere buoni auspici all'ormai celebre 'teschio con le orecchie' : a Napoli le apertu ...

