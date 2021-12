Camionista condannato a 110 anni di carcere per omicidio stradale: cosa c’entra Kim Kardashian? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un Camionista è stato salvato da ben 110 anni di carcere da una campagna lanciata da Kim Kardashian. L’uomo era stato condannato a 110 anni di carcere dopo un incidente in cui sono rimaste uccise quattro persone; grazie a Kim Kardashian la sentenza è stata ridotta a soli 10 anni. Rogel Aguilera-Mederos è stato condannato a 110 anni dietro le sbarre dopo un fatale incidente con il suo camion, il 19 Aprile del 2019. Il veicolo si è schiantato contro dozzine di automobili, innescando una reazione a catena, decine di tamponamenti e un incendio che ha distrutto in parte l’autostrada, e in cui sono rimaste uccise quattro persone. LEGGI ANCHE => Maddie McCann, un altro anno senza la ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Unè stato salvato da ben 110dida una campagna lanciata da Kim. L’uomo era statoa 110didopo un incidente in cui sono rimaste uccise quattro persone; grazie a Kimla sentenza è stata ridotta a soli 10. Rogel Aguilera-Mederos è statoa 110dietro le sbarre dopo un fatale incidente con il suo camion, il 19 Aprile del 2019. Il veicolo si è schiantato contro dozzine di automobili, innescando una reazione a catena, decine di tamponamenti e un incendio che ha distrutto in parte l’autostrada, e in cui sono rimaste uccise quattro persone. LEGGI ANCHE => Maddie McCann, un altro anno senza la ...

Advertising

Ticinonline : Chiesta una revisione di pena per il camionista condannato a 110 anni in carcere in Colorado. L'uomo era stato arre… -