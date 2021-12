Calissano, la Procura di Roma apre un’inchiesta per omicidio colposo: nelle prossime ore l’autopsia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per la morte dell’attore Paolo Calissano, 54 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di Roma, i pubblici ministeri della capitale hanno aperto un’indagine per omicidio colposo. Il fascicolo è stato aperto per l’esigenza di effettuare una serie di accertamenti, tra cui anche l’autopsia. Calissano è stato trovato morto nel suo letto. In casa sono state raccolte molte pillole di psicofarmaci.. Sembra che l’attore le assumesse per curare una depressione. Gli inquirenti ipotizzano che possa essere morto per overdose. Secondo le prime risultanze investigative la casa era in ordine e senza segni di violenza. Secondo l’agenzia di stampa Agi il cadavere era in avanzato stato di decomposizione: chi indaga pensa che fosse morto da almeno due giorni. A dare l’allarme la compagna che non ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per la morte dell’attore Paolo, 54 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di, i pubblici ministeri della capitale hanno aperto un’indagine per. Il fascicolo è stato aperto per l’esigenza di effettuare una serie di accertamenti, tra cui ancheè stato trovato morto nel suo letto. In casa sono state raccolte molte pillole di psicofarmaci.. Sembra che l’attore le assumesse per curare una depressione. Gli inquirenti ipotizzano che possa essere morto per overdose. Secondo le prime risultanze investigative la casa era in ordine e senza segni di violenza. Secondo l’agenzia di stampa Agi il cadavere era in avanzato stato di decomposizione: chi indaga pensa che fosse morto da almeno due giorni. A dare l’allarme la compagna che non ...

