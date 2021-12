Calendario tennis gennaio 2022 | le date dei tornei e il programma

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attesa sta per finire. Tra pochissimi giorni prenderà finalmente il via la nuova stagione die l’inizio si preannuncia già ricco di emozioni e spettacolo.sarà infatti un mese molto importante e il divertimento non mancherà di certo, andiamo a vedere tutti gli appuntamenti di questi 31 giorni. Si comincerà con iaustraliani, che serviranno soprattutto come preparazione in vista degli Australian Open che si disputeranno dal 17 al 30. Tra i variinprima del primo slam dell’anno, ci sono da evidenziare sicuramente l’ATP Cup nelmaschile (competizione a squadre in cui l’Italia ha tutte le carte in regola per fare molto bene) e i WTA 500 di Adelaide e Sydney nelfemminile. Terminati ...

Advertising

zazoomblog : Calendario tennis 2022: programma di tutti i tornei ATP e WTA. Date ATP Cup Slam e Masters 1000 fino a Wimbledon -… - infoitsport : Calendario tennis 2022: programma di tutti i tornei ATP e WTA. Date ATP Cup, Slam e Masters 1000 fino a Wimbledon - sportface2016 : #ATPCup: il calendario dell'#Italia - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Atp Cup, cambia il gruppo dell'Italia: fuori l'Austria, c'è la Francia. Il calendario #SkySport - SkySport : Atp Cup, cambia il gruppo dell'Italia: fuori l'Austria, c'è la Francia. Il calendario #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario tennis

Un appuntamento da non perdere!programmazione "Italia's got Padel": 10 dicembre Star Padel Legnano 17 dicembre Country Club Racket World Bologna 24 dicembre The Village Grosseto 31 ...Dal 1 al 9 gennaio 2022 a Sydney è in programma il torneo per nazioni che inaugura la stagione tennistica. L'Italia, si affida a Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e ...L'attesa sta per finire. Tra pochissimi giorni prenderà finalmente il via la nuova stagione di tennis e l'inizio si preannuncia già ricco di emozioni e spettacolo. Gennaio sarà infatti un mese molto i ...La nuova stagione di tennis sta per iniziare e l'attesa per Wimbledon 2022 cresce giorno dopo giorno. Il torneo sull'erba di Londra sarà, come di consueto, il terzo slam dell'anno in ordine cronologic ...