Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2022 | programma | date | orari giornalieri | quando gioca l’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La, come del resto quella maschile, nella stagionevivrà il momento principale con idi Fukuoka, in Giappone, che sono indal 13 al 29 maggio, dopo il rinvio del 2021 per la vicinanza con i Giochi di Tokyo. Il Setterosa arriva dal sesto posto ottenuto nel 2019. Al momento si conosce soltanto il numero di squadre partecipanti al torneo, che saranno 16. Tutti gli incontri si disputeranno alla Marine Messe Fukuoka Hall B. Ildella manifestazione non è stato ancora stilato, così come non si conoscono i raggruppamenti. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in diretta streaming gratuita su RaiPlay. La diretta live testuale dei match del Setterosa sarà fruibile su OA Sport. Di ...