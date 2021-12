Calciomercato Venezia: chi è il nuovo acquisto Cuisance (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si muove sul mercato anche il Venezia, nel segno della sua internazionalità. La società lagunare ha definito i dettagli per l'arrivo di Michael Cuisance a titolo definitivo dal Bayern Monaco. Leggi su europa.today (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si muove sul mercato anche il, nel segno della sua internazionalità. La società lagunare ha definito i dettagli per l'arrivo di Michaela titolo definitivo dal Bayern Monaco.

Advertising

DiMarzio : Il calciatore è già a #Venezia per le visite mediche - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Venezia: tutto fatto per Cuisance dal Bayern Monaco #ilpodsport - infoitsport : Calciomercato Venezia, il Bayern Monaco accetta l’offerta per Cuisance: attenzione al CSKA Mosca - infoitsport : Calciomercato, il Venezia fa sul serio: Zaza o Petagna per l'attacco - news_mercato_ : #Calciomercato, il #Venezia ha chiuso la trattativa con il #BayernMonaco per Mickael #Cuisance, centrocampista clas… -