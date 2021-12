Calciomercato – Tolisso ha deciso: sarà addio al Bayern Monaco. Inter tra le squadre interessate (Di venerdì 31 dicembre 2021) Corentin Tolisso deciso a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero È lunga la lista dei giocatori con il contratto in scadenza il prossimo giugno e che potrebbero lasciare il loro attuale club da parametro zero. Tra questi c’è anche Corentin Tolisso, che secondo quanto riportato dalla Bild, non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto con il Bayern Monaco, suo attuale club. Sono quattro le principali pretendenti al centrocampista francese: Real Madrid, Atletico Madrid, Roma e Inter. Il club bavarese spera che qualcuno si faccia avanti a gennaio, così da non perdere il giocatore a zero, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Corentina lasciare ila parametro zero È lunga la lista dei giocatori con il contratto in scadenza il prossimo giugno e che potrebbero lasciare il loro attuale club da parametro zero. Tra questi c’è anche Corentin, che secondo quanto riportato dalla Bild, non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto con il, suo attuale club. Sono quattro le principali pretendenti al centrocampista francese: Real Madrid, Atletico Madrid, Roma e. Il club bavarese spera che qualcuno si faccia avanti a gennaio, così da non perdere il giocatore a zero, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. L'articolo proviene damagazine.

