Calciomercato – Tolisso ha deciso | sarà addio al Bayern Monaco Inter tra le squadre interessate

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Corentina lasciare ila parametro zero È lunga la lista dei giocatori con il contratto in scadenza il prossimo giugno e che potrebbero lasciare il loro attuale club da parametro zero. Tra questi c’è anche Corentin, che secondo quanto riportato dalla Bild, non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto con il, suo attuale club. Sono quattro le principali pretendenti al centrocampista francese: Real Madrid, Atletico Madrid, Roma e. Il club bavarese spera che qualcuno si faccia avanti a gennaio, così da non perdere il giocatore a zero, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. L'articolo proviene damagazine.